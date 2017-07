Ouders verdronken kinderen gaan gebukt onder verwijten op internet

Ze was die dag moe, zoals ze vaker moe was. ,,Madelon was mijn vierde, misschien reageerde ik door de vermoeidheid trager, had ik sneller in actie moeten komen. Ik wist hoe ze was, ze kon zo weg zijn. Rationeel weet ik: dit had iedereen kunnen gebeuren. Maar emotioneel voelde ik iets anders. Ik had heel veel therapie nodig om ermee te leren leven. Soms was het of ik het schuldgevoel op me nam van iedereen die erbij was.''



Nu heeft ze het gevoel dat ze weer leeft. ,,Ik heb nog drie kinderen, ik móet. Heel lang was ik bezig met overleven. Nu gaat het steeds vaker goed. . Soms hebben mensen daar moeite mee, maar het betekent niet dat ik haar ben vergeten. Ze is mijn kind, mijn trots. Soms zit ze als een engeltje op mijn schouder, hoor ik haar zeggen: mam, ik ben trots op je. Maar ze is ook mijn verdriet. Voor altijd een kind van 2, een kind dat ik ontzettend mis.''