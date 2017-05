Oud-informateurs: Koning kan impasse doorbreken

Houthi's vuren raket af richting Riyad aan vooravond bezoek Trump

19 mei De Houthi-rebellen in Jemen hebben vanavond een ballistische raket in de richting van de Saudische hoofdstad Riyad afgevuurd. De Arabische coalitie die in Jemen tegen de Houthi's strijdt, meldt dat zij het projectiel heeft onderschept en vernietigd op ongeveer 200 kilometer ten westen van de stad.