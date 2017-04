Oud brood wordt omgevormd tot biogas in broodvergister

Op World Disco Soup Day wordt aandacht gevraagd voor voedselverspilling. Wij namen een kijkje bij BroodNodig die verspilling van oud brood tegengaat door het om te vormen tot biogas. In Nederland gooien we met z'n allen per dag 435.000 broden weg. Oud brood kun je nog gebruiken in een recept, of je kunt het recyclen. Het team van BroodNodig onthulde vandaag de eerste broodvergister van Rotterdam.