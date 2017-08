Oranjecamping voor Max-fans nu al 'bijna net zo mooi als carnaval'

Formule 1,,Het stond hier gisteravond al kei-vol!", klonk het vrijdagmiddag enthousiast op de uit de grond gestampte camping, pal naast het Formule 1-circuit van Spa Francorchamps. Dat was ook wel te verwachten, want met al die duizenden Formule 1-fans was het gisteren en vanmorgen vechten om een goed kampeerplekje.

Dat er veel Hollandse Max Verstappen-fans op de camping zouden komen opdraven, dat lag in de lijn der verwachtingen. Want wat is er als Hollandse Formule 1-fan nou mooier dan kamperen, met op de achtergrond het ronkende geluid van de Formule 1-auto's? Optimaal van genieten dus, als je zo'n kans krijgt.

En dat is dan ook wat honderden Nederlandse fans aan het doen zijn. Veel vertrokken vanmorgen in het holst van de nacht met de auto naar België, om maar op tijd te zijn voor de eerste vrije training op het circuit. Zo ook William en Jens uit het Brabantse Sint Oedenrode. ,, We zijn vannacht om half drie opgestaan. Om zeven uur stond alles en had ik m'n eerste pils", vertelt Jens trots. Hij loopt met een witte koelbox onder de arm over de 'winkelstraat' van de camping. De twee zijn onderweg om bier te halen, maar zijn nogal snel afgeleid door alle Verstappen-gadgets die er onderweg te koop zijn.

Jens is enthousiast. ,,Ik heb er onwijs naar uitgekeken. Dit is toch gaaf. Bijna net zo mooi als carnaval." En hij kan het weten, met een moeder uit Helmond en een vader uit Sint Oedenrode. ,,Ik heb volgende week ook nog vrij genomen om bij te komen."

Petjes

Terwijl Jens wat loopt te kletsen, kijkt zijn mede-fan William verlangend naar de speciale knaloranje Red Bull-petjes van Max Verstappen, die voor 35 euro per stuk in de vitrine van de Official Red Bull Merchendise-truck liggen. ,,Heb je ook de gesigneerde?", vraagt William verlangend aan de twee heren achter de stand. ,,Morgenochtend om 07.00 uur mag je met al die honderden anderen in de rij gaan staan", krijgt hij lachend als respons.

De twee verkopers leggen uit dat ze zaterdagochtend totale chaos verwachten. De door Verstappen gesigneerde Red Bull-petjes gaan dan namelijk voor het eerst over de toonbank. Op Max zijn Instagramstory was deze week al te zien hoe de 19-jarige Limburger druk in de weer was het signeren van honderden petjes voor de verkoop. Nep zijn ze dus niet. Maar is zo'n gesigneerd petje dan ook duurder? ,,Nee jóh. Zelfde prijsje. Maar het is natuurlijk wel een collector's item", zo klinkt het overtuigend. Wie zo'n oranje petje draagt, hoort er deze race helemaal bij. Max zelf rijdt met een speciaal ontworpen, knaloranje helm rond inclusief Nederlandse leeuw op de bovenkant.

William twijfelt, maar besluit dan dat hij niet kan wachten. Of hij beseft dat hij morgenochtend (na al dat bier) waarschijnlijk geen zin meer heeft om op de vroege morgen in de rij te staan. Hij grijpt zijn portemonnee en koopt een petje. Jens kijkt goedkeurend toe. Na de aanschaf gaat de koelbox gaat weer onder de arm, op naar de auto. Nieuw bier halen.