Oproep vakbond: middelbare scholen, begin ook een uur later

Docenten in het voortgezet onderwijs willen hun collega's op basisscholen steunen tijdens hun protest op 27 juni. De vakbond Leraren in Actie roept leraren op ook het eerste uur te schrappen op middelbare scholen.

Quote Ik ga een taart brengen bij de basisschool om de hoek Peter Althuizen, voorzitter Leraren in Actie De club van docenten in het voortgezet onderwijs willen hun collega's laten zien dat ze achter hen staan. ,,Basis- en middelbare scholen worden nu uit elkaar gespeeld, terwijl wij net zulke problemen ervaren. Wij snappen precies wat de basisschoolleraren willen en steunen hen,'' verklaart Peter Althuizen, voorzitter van Leraren in Actie (LiA). De vakbond vindt dat alle leraren hogere salarissen verdienen, omdat ze allemaal hoogopgeleid zijn en in het hele onderwijs lerarentekorten ontstaan.

In het basisonderwijs hebben leraren, schooldirecteuren en schoolbesturen de handen ineengeslagen voor betere arbeidsomstandigheden. Met de actie PO-front hebben ze in een paar dagen tijd al bijna 130.000 handtekeningen verzameld en de teller loopt snel op. Over twee weken blijven basisscholen 's ochtends uit protest een uur dicht.

De leerkrachten vinden dat ze te weinig verdienen. Ze snappen niet waarom de salarissen in het voortgezet onderwijs tot twintig procent hoger zijn, terwijl het primair onderwijs kampt met grote werkdruk en een groeiend lerarentekort.

Steun

De protestgroep PO in Actie, die zo'n 41.000 leden telt, vindt het fijn dat middelbare schooldocenten hen steunen. Tegelijkertijd vindt woordvoerder Jan van de Ven het nog te vroeg om samen op te trekken. ,,Als onze eisen worden ingewilligd en de salarissen tussen het primair en voortgezet onderwijs gelijk zijn getrokken, kunnen we verder kijken. Dan kunnen we kijken of we met zijn allen de laatste tien procent achterstand kunnen wegwerken om de salarissen hbo-conform te krijgen,'' zegt hij.

Leraren in Actie lanceert later deze week een website waarop middelbare scholen en docenten kunnen aangeven dat ze met het protest meedoen. ,,Of ze nu vergaderingen plannen of iets anders gaan doen, maakt niet uit. We moeten laten zien dat we als onderwijs één zijn,'' betoogt Althuizen. ,,Ik ga zelf een taart brengen bij de basisschool om de hoek.''