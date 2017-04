Opgepakte pedofiele pastoor bekende al 18 jaar geleden: 'Dit kan probleem zijn'

UpdateDe Oud-Katholieke kerk weet al 18 jaar dat de Nederlandse priester Nico S. die in Cambodja is opgepakt, een seksuele voorkeur heeft voor minderjarige jongens. Hij heeft dat tijdens zijn opleiding verteld aan toenmalig bisschop Joris Vercammen. ,,Hij kwam bij mij en zei: zus en zo is het geval, dit kan wel eens een probleem zijn.’’

Aartsbisschop Vercammen zegt dat het destijds wel enig vertrouwen gaf dat S. zelf met zijn probleem naar buiten kwam. ,,Ik heb toen ook gezegd: oké, dat is heel eerlijk maar dat is inderdaad een probleem. Hij was toen nog in opleiding en wij hebben toen ook afgesproken dat er maatregelen genomen moesten worden. Hij zou sowieso niet meer alleen zijn met kinderen en hij zou gepaste hulp gaan zoeken. Ik zei: je moet dieper in jezelf afdalen en achterhalen waar dit vandaan komt en hoe ermee om te gaan. En dat is ook gebeurd. Je moet dan inderdaad denken aan psychologische hulp.’’

Vertrouwen

In de 18 jaar die sindsdien is verstreken, zijn volgens de kerk nooit berichten over misdragingen over hem binnengekomen. ,,We zijn hem altijd blijven volgen,’’ zegt Vercammen. ,,Hij heeft daar nooit problemen over gemaakt. Hij vroeg er ook zelf altijd iemand bij als hij met kinderen moest werken. Dat gaf vertrouwen. In zijn gedragingen zijn we hem altijd blijven volgen, ook privé, goed kijken hoe iemand reageert, zich gedraagt in bepaalde situaties. We evalueerden ook vaak, hebben gesprekken gevoerd, confronterende vragen gesteld en dat gaf voldoende aanleiding te denken dat het goed ging. Zodanig dat hij in 2004 toch tot pastoor is gewijd.’’

De 53-jarige Nico S. wordt nu verdacht van het maken van een grote hoeveelheid naaktfoto's van Cambodjaanse jongetjes. De politie verdenkt de priester er niet van dat hij ze ook heeft aangeraakt.

'Hobby'

Hoewel er nooit klachten over de man zijn geweest, roept de Oud-Katholieke kerk eventuele slachtoffers van misbruik op zich alsnog te melden. ,,Hij is blijkbaar toch onder de radar gaan vliegen,’’ zegt Vercammen. ,,Daar hebben wij enorm veel schrik van natuurlijk. Wij wisten helemaal niets van deze ‘hobby’, tussen aanhalingstekens uiteraard. En dit kan natuurlijk absoluut niet. Er is nooit een melding over hem binnen gekomen, ook niet op ons meldpunt, zelfs niet van een vermoeden. In tegendeel: hij werkt in Culemborg en daar werd hij op handen gedragen. Maar toch: we weten niet wat er nu allemaal los gaat komen. We weten niet wat er nog meer is gebeurd.''

Als de verdenking blijkt te kloppen, dan is dat volgens de kerk pijnlijk. 'Dan hebben wij in ons streven naar een veilige kerk voor iedereen gefaald. Dat doet pijn en daar moeten we als kerk van leren', verklaarde de Oud-Katholieke Kerk vanmiddag. Vercammen denkt niet dat de 53-jarige vrijgezelle pastoor S. nog terugkeert. ,,Als de berichtgeving klopt dan mag duidelijk zijn dat er voor hem natuurlijk geen enkele plek is.’’

Voorkeur

Vercammen denkt dat hij anno 2017 niet dezelfde beslissing zou nemen als 18 jaar geleden, toen S. zich bij hem meldde met zijn seksuele voorkeur voor minderjarige jongens. ,,We hebben inmiddels veel wetenschap opgedaan in 18 jaar tijd en ik zou iemand met zo'n voorkeur nu niet meer voor de kerk laten werken.’’

In Nederland werkte S. onder meer als luchthavenpastor op Schiphol. Hij was in het verleden ook godsdienstleraar op een basisschool in Hilversum.