Op vakantie naar Noord-Korea, Robin Potveer heeft er zin in

Waarom wil jij uitgerekend nu naar Noord-Korea?

Ik ben al een aantal jaar gefascineerd door het land en volg alle ontwikkelingen op de voet. We weten eigenlijk heel weinig van Noord-Korea. Alleen wat we op de journaals zien. Het is een heel gesloten land. Ik heb uitgezocht hoe je ernaartoe kunt reizen. Dat is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Ik wil het land gewoon met eigen ogen bekijken.

Maar waarom juist nu? Je kunt ook wachten tot de situatie wat rustiger is.

Ik geloof niet dat de boel gaat escaleren. Vergelijk het met de Koude Oorlog. Iedereen houdt elkaar in de gaten maar doet niets. Mocht de situatie veranderen, dan zal de trip wel worden afgeblazen door de reisorganisatie. Maar daar maak ik me niet zo druk over. In Noord-Korea trek ik op met een internationaal reisgezelschap en volgen we een programma met een gids. We reizen vanuit China per trein naar Pyongyang. Noord-Korea is verder een veilig land, zolang je je aan de regels houdt.



Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Wie naar Noord-Korea gaat, kan er niet op eigen houtje de boel verkennen. Robin Potveer kan dat weinig schelen. 'Ik zie meer van het land dan wanneer ik thuis zou blijven.' © Reuters

Wat zijn dat voor regels?

Je mag bijvoorbeeld niet overal zomaar foto's of filmpjes van maken. Kritiek op de grote leider mag niet. Eigenlijk moet je zo min mogelijk politieke vragen stellen.

Denk je niet dat je door al die beperkingen geen werkelijk beeld van het land krijgt?

Als ik thuis blijf, zie ik nog minder. Natuurlijk is het jammer dat ik niet vrij door het land kan reizen, maar het is niet anders. Ik zie in elk geval iets van Noord-Korea.

Weet je al wat je gaat zien?