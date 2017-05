Ook politie waarschuwt voor cyberaanvallen bij begin werkweek

Sinds afgelopen vrijdag zijn tienduizenden computers in tientallen landen getroffen door gijzelsoftware. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gaf hier toen al een waarschuwing voor af. De landelijke eenheid van de politie adviseert consumenten en bedrijven zich tegen ransomware te wapenen door updates direct te installeren, antivirusprogramma's te gebruiken en back-ups te maken van de gegevens op de computers.

Voor het ontsleutelen van de systemen en bestanden wordt geld gevraagd, maar de politie raadt mensen ten zeerste af om te betalen. ,,Hiermee wordt deze criminaliteit gefinancierd en in stand gehouden. Het is allerminst zeker of betaling leidt tot het vrijgeven van de bestanden'', aldus de politie.

Europol

Europol-directeur Rob Wainwright zei eerder vandaag ook al te vrezen voor een toename van het aantal slachtoffers bij het begin van de nieuwe werkweek morgen. De wereldwijde cyberaanval met ransomware van afgelopen vrijdag heeft zeker 200.000 slachtoffers gemaakt in minstens 150 landen. Daarmee is de aanval veel omvangrijker dan gedacht.

Criminelen proberen wereldwijd computers binnen te dringen via ‘WannaCry’ of andere varianten op deze naam. De gijzelsoftware versleutelt een groot deel van de bestanden op de computers of gijzelt de systemen. De criminelen eisen vervolgens losgeld van de slachtoffers om de bestanden weer ontsleuteld te krijgen.

Q-Park

Van tientallen landen komen er meldingen binnen van ransomslachtoffers. In Nederland was dat het geval bij parkeergarages van Q-Park. Dankzij een 22-jarige Britse veiligheidsanalist die bij toeval een geheime uit-knop van het virus ontdekte, is nu voorkomen dat de cryptoware zich automatisch verspreidt, maar individuele systemen zijn nog steeds kwetsbaar.

Systeem updaten

Via de ransomware ‘WannaCry’ maken criminelen gebruik van een lek in het besturingssysteem van Windows. De gijzelsoftware richt zich vooral op bedrijfsnetwerken en wordt verspreid via een bijlage in een e-mail. De politie adviseert gebruikers van Windows 7 en dan ook in het bijzonder ondernemers om zo snel mogelijk hun systeem te updaten, nog voordat de nieuwe werkweek begint. Het NCSC meldt dat Microsoft inmiddels ook een software-update MS17-010 beschikbaar heeft voor niet-ondersteunende versies van Windows.

In haar persbericht van vanmiddag geeft de politie ook een aantal tips om de kans op besmetting te verkleinen. Dat kan door besturingssystemen en programma’s up-to-date te houden, niet te surfen op het internet zonder antivirusprogramma's, e-mail of links in mails van vreemden niet te openen en al helemaal geen geen bijlage(n) van vreemde afzenders, ook geen e-mail van bekenden te openen met links of bijlagen die u eigenlijk niet verwacht. Controleer dit met de verzender via een ander kanaal dan de e-mail of het bestand bewust is verstuurd;

Onderzoek