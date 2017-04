Ook motoragent gewond bij aanslag Dortmund

Zakenman blijft veroordeeld in havenschandaal

11 april Met het definitieve oordeel van de Hoge Raad over de veroordelingen in het Rotterdamse havenschandaal blijft ook de straf van zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen in stand. Hij kreeg in 2015 in hoger beroep een gevangenisstraf van een jaar, waarvan 285 dagen voorwaardelijk, en een boete van 150.000 euro opgelegd in de zaak. Hij hoeft echter niet de cel in, de tachtig dagen onvoorwaardelijk zijn gelijk aan zijn voorarrest. Van den Nieuwenhuyzen ziet de uitspraak als ,,definitieve vrijspraak voor alle zaken die rechtstreeks met de havenaffaire te maken hebben", zei hij. De punten waarop hij onherroepelijk is veroordeeld - de omkoping van Scholten en antedatering van contracten - staan volgens hem ,,los van de eigenlijke zaak".