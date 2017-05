'Onzekere wereld vereist nationale Veiligheidsraad'

AdviesEen nieuwe nationale Veiligheidsraad moet onder leiding van de minister-president een binnen- en buitenlandse veiligheidsstrategie opstellen. Hieraan worden dan in deze roerige tijden beslissingen over defensiebeleid getoetst.

Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), één van de belangrijkste adviescolleges van de regering in een rapport dat vanmiddag is overhandigd aan demissionair premier Rutte en Defensieminister Hennis.

In zo'n nieuwe veiligheidsraad zouden de legerleiding en de meest betrokken bewindslieden van Defensie, Buitenlandse Zaken, Veiligheid & Justitie en Binnenlandse Zaken zitting moeten nemen, maar ook experts van bijvoorbeeld Clingendael en universiteiten.

Noodzaak

De WRR benadrukt verder de noodzaak van extra geld voor de krijgsmacht - en ook voor buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking - , maar de raad constateert dat het vooralsnog vooral bij mooie woorden is gebleven. Van eerder gedane toezeggingen staat niet vast dat het genoeg zal zijn en bovendien ontbreekt iedere visie over hoe extra geld zou moeten worden ingezet.

Quote Maak geen bestedingsplan bij het geld, maar leg het geld bij de visie. Ernst Hirsch Ballin, lid van de WRR ,,Wat men nu doet, is het repareren van de tekorten die zijn ontstaan toen er in 2011 zoveel werd gesneden in de defensie-uitgaven", stelt WRR-lid en oud-CDA-minister Ernst Hirsch Ballin. Bovendien ontbreekt iedere visie over hoe extra geld zou moeten worden ingezet. ,,Maak geen bestedingsplan bij het geld, maar leg het geld bij de visie."

Momenteel zijn er twee aparte veiligheidsstrategieën voor binnenland en buitenland. Die opzet voldoet niet nu de veiligheidssituatie in de wereld steeds verder verslechtert. Naast een Algemene Raad voor Veiligheid moet er een Planbureau voor de Veiligheid komen, naar het voorbeeld van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau moet de veiligheidsraad ondersteunen door onderzoek te doen.

Hand in hand

De investeringen in de krijgsmacht moeten ‘hand in hand’ gaan met investeringen in buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking, vindt de WRR. Nu al werken defensie en buitenlandse zaken nauw samen tijdens militaire missies in het buitenland. In het kielzog van militairen reizen ambtenaren mee die zich in het land bezig houden met hulpprojecten. De raad constateert echter dat de ervaringen daarmee ‘niet onverdeeld positief’ zijn.

De diplomatieke posten van Nederland in de wereld, waar eerder nog op werd bezuinigd, moeten worden versterkt om beter te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in verschillende delen van de wereld. ,,Het postennetwerk is wel erg uitgedund", constateert Hirsch Ballin.

De raad onderstreept ook het belang van bondgenootschappen. De NAVO moet daarbij de absolute prioriteit zijn, Europese samenwerking komt in dat prioriteitenlijstje op nummer twee te staan. Zo zou de Nederlandse marine op Europees niveau bijvoorbeeld een grotere bijdrage kunnen leveren. ,,Het ligt niet voor de hand om dat dan aan Tsjechië te vragen."