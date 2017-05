'Onvoorstelbaar wreed' Helmonds familiedrama verijdeld

Nee, er was niks aan de hand, zei Helmonder Adrie van der E. Hij ging ‘gewoon’ met zijn dochtertje naar treinen kijken. ’s Nachts, omdat die dan mooier zijn. De politie zag het heel anders . Ze spoorde hem op met een helikopter, achtervolgde hem met burgerauto’s en wist via onderhandelaars te voorkomen dat hij zichzelf (52) en zijn dochter (13) zou vermoorden, enkel uit wraak.

Officier Wineke Wichern noemde het een script van een B-film. De vrouw uit een uiteengespat huwelijk was op 26 januari dit jaar in haar nieuwe huis aan het klussen toen haar ex belde. De volgende keer dat zij haar dochter zou zien, lag deze opgebaard, zei hij. Even later belde hij weer, vanuit zijn auto voor haar huis, zodat ze het meisje toch nog eenmaal in leven kon zien. Nu ging hij ‘treintjes kijken’. Moeder rende in totale paniek naar buiten, greep het portier maar werd kort meegesleept en zag de auto verdwijnen.

Haar nieuwe vriend en haar zwager (die ook een afscheidstelefoontje van zijn broer had gekregen) waarschuwden de politie die het bijzonder serieus nam. Ze spoorde Adrie op, met moeite omdat hij de batterij uit zijn gsm had gehaald. Toen die er weer inging, kreeg hij meteen onderhandelaars aan de lijn. Hij vertelde dat zijn ex zijn leven kapot had gemaakt en dat ging hij nu bij haar doen door het dochtertje af te pakken. Na lang praten wisten de onderhandelaars, volgens Wichern, 'een familiedrama ‘om te draaien naar een toekomst’.

Antwoorden

De man had zijn broer gezegd dat bij hem thuis de antwoorden lagen. Dat bleken instructies om bankrekeningen op te zeggen, het nummer van de Dela-polis plus zes afscheidsbrieven. Hij zei daarin nu lang samen te zullen zijn met zijn dochter waar ze ook zouden komen, wenste de geadresseerden veel geluk in hun verdere leven en sloot af met vaarwel.

Nee, natuurlijk was dat allemaal niet serieus bedoeld, vertelde Arie van der E. de rechters vanochtend. Hij hield veel te veel van zijn meisje. Die brieven? Hij had spontaan iets van zich afgeschreven, dat van die bankpasjes en polis wist hij niet meer. De opmerkingen aan de ex waren om haar wat bang te maken maar verder was het echt zijn plan om naar treintjes te kijken. In de nacht. Bij Nijmegen.



Pas na uren bevragen door de rechters gaf hij uiteindelijk toe dat 'zijn gedachten destijds misschien in die richting waren gegaan'. Maar het was geen plan. Dat was het wel, vond Wichern en sprak van een voorbereiding moord. Niet alleen had hij zijn ex verteld wat hij ging doen, maar die brieven waren zes maanden geleden al opgezet. Iedereen, inclusief politie en onderhandelaars, waren ervan overtuigd dat het een levensgevaarlijke situatie was. Sterker nog, in een van de brieven ging Adrie er van uit dat de nieuwe vriend inmiddels ook dood was.

Geen spijt

Ernstig en eng, noemde Wichern het. Waar ze erg boos over was, is dat Adrie nog steeds geen spijt heeft van zijn plan 'een moeder het ergste aan te willen doen wat haar kan overkomen'. Ze vond het niet te bevatten, een 'onvoorstelbare wreedheid'. De reclassering waarschuwt dat Adrie niet inziet dat hij behandeling nodig heeft maar dat het anders weer mis kan gaan. Ook Wichern kiest voor behandeling. Adrie hoeft niet terug naar de cel, maar wel moeten er 15 maanden cel drie jaar lang voorwaardelijk boven zijn hoofd hangen.

Advocate Marianne van Wijk zag wel dat er duidelijk iets fout was gelopen die nacht, maar vroeg zich meteen af wat de man echt van plan was geweest. Zelf houdt hij immers vol enkel de ex bang te willen maken.