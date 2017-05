Ontvoering of moord om gokschuld, wat is de waarheid in zaak-Everink?

Mark de J. was de avond van 3 maart bij Everink thuis in Bilthoven. Ze keken samen naar voetbal. Everinks kleine dochtertje hoorde haar vader 's avonds laat gillen. 'Wel honderd seconden lang'. 'Papa vond het duidelijk niet leuk'. Ze hoorde hem ook 'auw' roepen. Ze bleef in bed tot de volgende ochtend. Ze kreeg honger en vond haar vader in de keuken, op zijn buik, in een plas bloed. Bewusteloos, dacht ze nog.



Mark de J. had na de moord een IWC-horloge van Everink in bezit. Op zijn iPad vond de politie zoektermen die erop wijzen dat hij 'een' IWC-horloge wilde verkopen. Mark de J. heeft na zijn arrestatie zijn ouders gevraagd het horloge weg te gooien. Zij verstopten het echter in het huis van zijn zus en werden zo nog even verdacht van heling. Mark de J. vroeg zijn ouders ook schoenendozen van Nike Air weg te gooien. Het afgetapte telefoongesprek tussen Mark en zijn ouders was eergisteren te horen in de rechtbank. In het huis van Everink was een voetspoor van dat merk schoenen gevonden.