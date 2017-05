Ontvoering Nunspeet na ruzie op drugsmarkt

Een hoogoplopende ruzie op de drugsmarkt was eind vorig jaar de vermoedelijke reden voor de gewelddadige en opzienbarende ontvoering van een man uit Doornspijk. De man kreeg ruzie met een groep beruchte woonwagenbewoners omdat hij opereerde op hun werkterrein, blijkt uit de beschuldigingen tegen in totaal zeven verdachten.

De ontvoering kreeg begin december veel aandacht omdat werd gefilmd hoe het 53-jarige slachtoffer in Nunspeet was klemgereden en door gemaskerde mannen uit zijn Mercedes werd gehaald. De man werd uren later in Drunen vrijgelaten.

Uit de beschuldigingen tegen zeven verdachten die in februari werden aangehouden, blijkt dat de man tijdens zijn ontvoering ernstig is bedreigd. De daders hebben hem geslagen, gekneveld en ze dreigden hem in brand te steken. Ze dreigden bovendien om zijn dochter op te zoeken als hij naar de politie zou stappen.

Ridderkerk

De politie kwam de verdachten later op het spoor doordat de bedreiging en afpersing na de ontvoering niet stopten. De man uit Doornspijk en zijn zakenpartner uit Ridderkerk kregen brieven waarin 10 miljoen euro en drugs werd geëist. Het was voor de twee zakenlieden reden om aangifte te doen.