Ontroerende Zomergasten met zieke burgemeester Van der Laan

Van der Laan liet weten burgemeester van Amsterdam te blijven. Wel doet hij minder en laat taken over aan zijn locoburgemeesters. ,,Amsterdammers helpen mij door te zeggen: blijf nog maar een poosje, maar let wel op jezelf." Ook brengt Van der Laan meer tijd door met zijn gezin.



,,Ik heb al heel lang pijn op een aantal plekken. Maar ik voel me goed", zei Van der Laan. Hij praat liever niet over zijn ziekte: ,,Ik heb iets wegduwerigs". Gevraagd naar wat hij hoopt dat zijn erfenis zal zijn, antwoordde hij, zichtbaar geëmotioneerd: ,,Dat Amsterdam de lieve stad blijft die het is".