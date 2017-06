Onderzoek op vindplaats Savannah gaat door

Verslagenheid op school Savannah Dekker: We zijn intens verdrietig

9:39 Het Oostwende College in Bunschoten heeft geschokt gereageerd op de dood van leerlinge Savannah Dekker. ,,Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het bericht dat onze geliefde leerling Savannah Dekker uit klas 2 E/F is overleden'', schrijft het schoolbestuur vandaag in een verklaring op de website.