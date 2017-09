Opvallend veel Nederlanders belanden tijdens hun vakantie in het ziekenhuis door ongelukken met gehuurde fietsen, scooters en quads. Ze lopen daarbij vaak ernstig letsel op, blijkt uit meldingen bij Eurocross Assistance. De alarmcentrale onderzoekt samen met het LUMC in Leiden hoe dat komt.

Afgelopen zomervakantie kwamen tienduizenden Nederlanders in het buitenland in nood door autopech, ernstige ziekte of ongelukken. Eurocross kreeg dit jaar ruim 54.000 meldingen, fors meer dan het jaar daarvoor (51.500).

Het aantal slachtoffers door een fietsongeluk steeg van 110 naar 140. Ook raakten Nederlanders gewond door scooters (25), motor (9) en quad (4). Volgens Eurocross lopen slachtoffers daarbij zwaarder letsel op aan pols, hand, heup, enkel of been.

Aanzienlijke stijging

De alarmcentrale spreekt van een ‘aanzienlijke stijging’. ,,Zeker in Griekenland schieten verhuurders als paddenstoelen uit de grond’’, zegt Floriana Luppino, arts bij Eurocross Assistance. ,,Economisch en marketingtechnisch is dat erg aantrekkelijk voor die landen, maar toeristen moeten zich goed bedenken wat de risico’s zijn. Als je over de gladde ondergrond van de olijfvelden rijdt, glij je zo uit.’’

Samen met het LUMC in Leiden onderzoekt Eurocross alle meldingen van ernstige fietsongelukken tijdens de vakantie in de afgelopen twee jaar. Gekeken wordt of de slachtoffers voldoende bescherming droegen, zoals een helm of lange broek.

Infecties

Meer dan 1.000 Nederlanders in populaire vakantielanden belandden afgelopen zomervakantie in een buitenlands ziekenhuis. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. Maag-darminfecties waren een veelvoorkomende kwaal, maar dit jaar waren er opvallend veel vakantiegangers onder de 55 die een beroerte of hartinfarct kregen.