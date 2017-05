Onderzoek MH17 in 'moeilijkste fase': wie heeft het gedaan?

Het digitale tijdschrift is bedoeld om de nabestaanden op de hoogte te houden van het onderzoek en de gebeurtenissen in het MH17-dossier. ,,Vooruitgang boeken in deze fase is een stuk lastiger’’, is te lezen in het voorwoord van het magazine.



Het onderzoek is nog in volle gang, schrijft het onderzoeksteam. De onderzoekers zijn druk bezig om een grote hoeveelheid telefoongegevens te onderzoeken. Dat zal volgens het onderzoeksteam de komende maande nog veel tijd en capaciteit vergen. ,,Het gaat om miljoenen historische printgegevens en duizenden opgenomen telefoongesprekken.’’