Onderwijzers geven niet op: hardere acties na zomervakantie

Pilsje bedreigd door speciaalbier

11:39 Een witbiertje of een Radler? Niet gek, want hoewel pils nog met afstand het meest gedronken bier is, kiest de Nederlandse bierdrinker steeds vaker voor speciaalbier met weinig alcohol en biermixen. Dat blijkt uit het Nationaal Bieronderzoek dat vandaag is verschenen. Volgens het onderzoek van brancheorganisatie Nederlandse Brouwers worden bierdrinkers steeds veelzijdiger.