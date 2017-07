Onafhankelijk fonds voor gedupeerde Groningers door gaswinning

Fit For Free hield met camera's toezicht op kleedkamers

19:37 In 19 vestigingen van de fitnessketen Fit For Free werd met camera's toezicht gehouden op de herenkleedkamers. De budgetsportschool beweert dat ze zo diefstal tegengaan. Deskundigen vinden echter dat de privacy van hun leden in het geding is.