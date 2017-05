OM wil eerder afgewezen deskundige gebruiken in zaak-Nicole

Het Openbaar Ministerie heeft een deskundige die eerder in de zaak-Nicole door de rechtbank werd afgewezen, in hoger beroep opnieuw benaderd om statistisch onderzoek te doen. De omstreden methode moet vermoedens over de moord op Nicole van den Hurk staven.

Het gaat om de fysicus Frans Alkemade, die zou moeten rapporteren hoe waarschijnlijk het is dat verdachte Jos de G. de vijftienjarige Nicole van den Hurk in 1995 heeft verkracht en gedood. Die zogenaamde onderzoeksmethode is echter 'niet onomstreden', zo erkende de aanklager vanmorgen bij het Gerechtshof in Den Bosch tijdens een procedurele zitting in het hoger beroep.

De destijds vijftienjarige Nicole van den Hurk verdween op 6 oktober 1995. Op 24 november van dat jaar werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Lierop en Mierlo. Met de aanhouding van Jos de G. , begin 2014 na een toevallige DNA-match, werd het nooit opgehelderde misdrijf opnieuw actueel. De oud-tegelzetter uit Valkenswaard ontkent elke betrokkenheid, ook nadat hij eind vorig jaar werd veroordeeld voor verkrachting van het meisje. Hij kreeg vijf jaar cel. Van doodslag werd hij vrijgesproken.

Het OM stelde hoger beroep in tegen zowel de veroordeling van de verkrachting als tegen de vrijspraak van de doodslag. Volgens het Openbaar Ministerie bevat het dossier voldoende wettig en overtuigend bewijs om ook de doodslag te kunnen bewijzen.

Vermoedens

Twee jaar geleden al bij de behandeling van de rechtszaak drong het Openbaar Ministerie er bij de rechter-commissaris op aan om fysicus Frans Alkemade via de zogenoemde Bayesiaanse methode het strafdossier te laten analyseren. Dat mocht toen niet van de rechtbank, formeel omdat het verzoek toen juridisch verkeerd was gedaan maar ook omdat de rechter er toen geen heil in zag.

Met de nieuwe stap doen de aanklagers een poging de onzekerheid weg te nemen. In de uitspraak van de rechtbank was tussen de regels door te lezen dat ook de rechters sterke vermoedens hadden dat Jos de G. - die vanmorgen zelf niet aanwezig was - Nicole heeft omgebracht, maar dat niet is uit te sluiten dat er toch nog een onbekende derde persoon bij betrokken is geweest. Er is namelijk dna aangetroffen van een tot nu toe onbekend gebleven persoon. Om dat gevoel 'handen en voeten te geven' wordt de heil nu zocht in statistiek.

Twee scenario's

In de specifieke statistische methode wordt uitgegaan van twee scenario's: één van schuld van verdachte Jos de G. en de ander van onschuld. Alkemade zou kunnen concluderen hoe groot de kans is dat de Valkenswaardenaar wel of niet schuldig is. In 2015 rapporteerde de statisticus nog op verzoek van de openbaar aanklager in de herzieningszaak rond de zogenoemde Zes van Breda en de Bredase restaurantmoord. De methode wordt van stal gehaald om de diverse bevindingen in de Nicole-zaak op de juiste (bewijs)waarde te schatten.

Alkemade is fysicus en is sinds vorig jaar actief met zijn eigen forensisch bureau. Hij is tevens docent bij Stichting Studiecentrum voor de Rechtspleging en was als atmosfeeronderzoeker verbonden aan onder meer RIVM, KNMI en Universiteit Utrecht. Knoester: ,,Het is een kenner van de klimaatwetenschap, gaat deze man nu werkelijk rapporteren in een strafzaak?" Als Van Alkemade wordt benoemd door het Gerechtshof wil Knoester twee andere deskundigen inschakelen.

Deskundigheid

Job Knoester, advocaat van Jos de G., betwist de deskundigheid van Alkemade. ,,Er is op verdachte plekken ook DNA van anderen gevonden. Dat passeert Alkemade volledig", zegt Knoester, die stelt dat Alkemade niet kan worden benoemd.