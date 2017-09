OM vertrouwt rapport over 'meerdere moordenaars Koen Everink' niet

UpdateHet Openbaar Ministerie zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid van een nieuw rapport, waaruit zou blijken dat meerdere personen miljonair Koen Everink hebben vermoord. Dat bleek vandaag in Utrecht tijdens het vervolg van de rechtszaak tegen verdachte Mark de J. Vandaag werd het nieuwe rapport besproken waar de verdediging van De J. vorige week mee op de proppen kwam. De rechtbank denkt tot half twee na over eventuele vervolgonderzoeken.

Vorige week werd bekend dat het zeer waarschijnlijk is dat er meer daders betrokken zijn bij de moord op de zakenman, die in maart 2016 dood werd gevonden in zijn huis in het Utrechtse Bilthoven. Althans, dat concludeerde het forensisch laboratorium IFS uit onderzoek in opdracht van de familie van De J.



De familie van Mark de J., die al 17 maanden in de cel zit, blijft heilig geloven in zijn onschuld. De 30-jarige ex-tenniscoach beweert onschuldig te zijn en zegt dat hij de avond van de moord zelf werd ontvoerd. Onlangs loofde de familie 40.000 euro uit voor de gouden tip die het verhaal van De J. ondersteunt, maar dat heeft nog niet veel opgeleverd.

Dossier

Wel heeft de familie het dossier laten onderzoeken door forensisch laboratorium IFS, compleet met alle foto's van de verwondingen van Everink en de manier waarop hij op 4 maart 2016 werd aangetroffen in zijn huis in Bilthoven. De belangrijkste conclusie daaruit is dat het 'zeer waarschijnlijk' is dat Everink niet door één persoon is omgebracht.

IFS heeft daar diverse aanwijzingen voor: de linkerhand van Everink lijkt op zijn rug te zijn gehouden tijdens de worsteling. Dat blijkt onder meer uit de houding van hand en pols en het feit dat er geen verwondingen op de linkerhand zaten. Daaruit zou blijken dat hij zich daarmee niet kon verdedigen.

Een andere aanwijzing is dat er waarschijnlijk drie messen zijn gebruikt, plús een handdoek om Everink te smoren en mogelijk nóg een stomp voorwerp. Veel wapens voor één dader. IFS concludeert daarom dat het 'veel waarschijnlijker' is dat meerdere daders Everink hebben vermoord, dan slechts één persoon.

Normale jongen

Advocaat Kaarls wil daarom extra onderzoek naar dna-sporen die op de plaats delict en in De J's auto zijn gevonden. Ook wil hij dat De J. ('een volstrekt normale jongen die nooit geweld gebruikt') voorlopig op vrije voeten wordt gelaten.

Het Openbaar Ministerie verzet zich daartegen. Het OM zegt veel bewijs te hebben tegen Mark de J. die een gokschuld van ongeveer 80.000 euro had bij Everink. De J. zou Everink hebben vermoord omdat hij dat niet kon terugbetalen en Everink De J's gokverslaving zou gaan rondbazuinen. In de auto van De J. zat bloed van Everink en De J. had een duur horloge van de vermoorde miljonair in zijn bezit, dat hij ook nog had laten verstoppen. Ook zou De J. op zoek zijn geweest naar een wapen en stonden op zijn iPad veel zoektermen die te maken hebben met moord en doodslag.