OM eist 60 uur werkstraf tegen bedreigers van Sylvana

Jason (24) uit Maasdam, bonkig en in trainingspak, poste de volgende tekst op Facebook: 'Die (Sylvana, red.) moet je samen met Peter R, Prem en die nicht Quincy aan de galg hangen'. Hij geeft het toe, die tekst was van hem. ,,Je bent boos, geeft je mening, tikt wat in en gaat over tot de orde van de dag." Het was dom, zo geeft hij ook toe, hij heeft ook niks tegen Sylvana, maar is gewoon tegen de hele discussie om de traditie van Zwarte Piet te veranderen. ,,Ik had toen ook vrij veel stress aan mijn hoofd."



De 42-jarige Bouke schreef onder meer 'Sylvana Banana ... dat zullen we je betaald zetten.' Hij heeft een verklaring voorbereid. ,,Ik wil mijn vriend Zwarte Piet verdedigen. Mijn vriend Zwarte Piet wil zijn naam en kleur niet veranderen", leest de Rotterdammer voor. Hij vindt: wie kaatst kan bal verwachten en moet niet kinderachtig reageren.