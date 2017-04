'NSB'ers wilden staatsgreep plegen om Duitse inval te vookomen'

De historici vonden de opvallende informatie hierover in documenten van de Centrale Inlichtingendienst. Daarin kwam een betrouwbare informant aan het woord die stelde dat Rost van Tonningen op een vergadering van de NSB zou hebben gezegd dat het 'een dooie boel was'. Hij drong er bij NSB-leider Anton Mussert op aan om een staatscoup te plegen.

Voor Rost van Tonningen was een greep naar de macht de enige oplossing tegen de Duitse invasie. Mussert zag niets in het voorstel en kwam liever op een andere manier aan de macht. Mussert had ondertussen zijn eigen agenda en overlegde in het geheim al met de Duitsers. Hij had goede hoop dat de Duitsers bij een inval in Nederland hem aan het hoofd van de regering zouden zetten.