Niet getreurd: de zomer komt (deels) terug

Politie vindt duizenden liters zoutzuur in Brabantse schuur

10:39 De politie heeft gisteren in een schuur in het Brabantse Molenschot 7.000 liter zoutzuur in beslag genomen. Het spul was vermoedelijk bestemd voor de productie van synthetische drugs. Een 35-jarige man uit Ulicoten is opgepakt.