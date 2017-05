Niet elke doorrijder is verkeershufter

Bus onvoldoende toegankelijk voor rolstoel

7:10 Het openbaar busvervoer in Nederland is nog niet optimaal toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Nog te vaak is de automatische rolstoelplank defect of biedt de buschauffeur onvoldoende assistentie bij het betreden, plaatsnemen of verlaten van de bus. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.