Nee hoor, het Nederlands verdwijnt niet

Een gemiddelde puber zou het kunnen zeggen. Een zin als: ‘ Oh My God, die chick zit continu haar appjes te checken terwijl ze fu*cing Netflix zit te streamen ’. Een afgrijselijke zin voor de Nederlandse taal, want de helft van de woorden is afkomstig uit het Engels. Maar, we hoeven niet bang te zijn. Het gaat namelijk hartstikke goed met de Nederlandse taal. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer de Taalunie.

Nog nóóit waren er zo veel mensen op de wereld die Nederlands spreken. Minstens 24 miljoen, concluderen onderzoekers van de Taalunie, het Meertens Instituut en de Universiteit van Gent in een 266 pagina’s tellend rapport.

Onze taal wordt dan ook bij lange na niet met uitsterven bedreigd. Wereldwijd worden er zo’n 7.000 talen gesproken, en het Nederlands hoort bij de 40 meest gesproken talen ter wereld. ‘Dat is best wel indrukwekkend’, vinden de onderzoekers.

Het vermoeden dat het Engels wel eens het Nederlands zou gaan overnemen, en het uiteindelijk zelfs volledig zal uitroeien, klopt niet. Het klopt wél dat er meer Engels wordt gesproken in Nederland en in Vlaanderen, maar dan vooral tussen vrienden onderling in de leeftijdsgroep 15 tot 39 jaar. In andere groepen is er slechts een kleine stijging te zien.

Engels op kantoor

In het werkende leven is wel sprake van verengelsing van het Nederlands. Veel Nederlanders die zich elke dag naar een kantoortuin begeven komen er bijna niet onderuit: woorden zoals top-downmentaliteit, targets en start-ups zijn vaak aan de orde van de dag. Toch blijft het Nederlands de belangrijkste taal in de communicatie tussen collega's, met klanten en in vacatures. Engels praten op het werk is vooral populair in de lucht- en zeevaart, in de ict-sector en in het hoger onderwijs waar veel (internationaal) onderzoek wordt gedaan.

Veel Engelse woorden redden het daarbij niet altijd in de oorspronkelijke vorm en worden in de loop van de tijd omgevormd tot een Nederlands woord. Neem het woord freezer als voorbeeld. Er is bijna niemand die het vriesvak van de koelkast aanduidt (en uitspreekt) als freezer, terwijl het woord ‘vriezer’ al eventjes in de Van Dale staat. Soms blijft een Engels woord wel zoals het is, en dat is misschien maar beter ook. Anders zouden we attachment opeens als aanhangsel moeten uitspreken, en het steevast over ‘het wereldwijde web’ moeten hebben, in plaats van het internet.