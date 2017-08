'Nederlandse vrachtwagens dupe van falende kilometerheffing België'

Portret Nouri NDSM-werf overgeschilderd

21 augustus Het portret van Ajacied Abdelhak Nouri dat afgelopen maand op de muur van de voormalige Losloods is geschilderd, is zo goed als verdwenen. Het Parool schrijft dat nu alleen de ogen van 'Appie' te zien zijn. De rest is 'weggespoten' door de Berlijnse graffitigroep OFF.