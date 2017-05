Nederlandse United-fan in het hol van de leeuw

Voorzichtig durft hij een voorspelling te doen: 1-0 voor United . ,,Ik heb nu een paar biertjes op, dus het gaat inmiddels wel. Maar vannacht heb ik zeker twee uur wakker gelegen van de spanning.” De Haagse Ron Snellen is voorzitter van de Dutch Mancunians, een Nederlandse fanclub van Manchester United met ruim vijfhonderd leden. Hij moet niks hebben van de Ajax-koorts die in Nederland heerst. ,,Ik heb al twintig jaar een seizoenskaart van Manchester United, denk je dan dat ik nu Ajax ga aanmoedigen? Echt niet!” Snellen is sowieso geen fan van de club uit Amsterdam. ,,Ik kom uit Den Haag, dus de Nederlandse club waar ik fan van ben is ADO. Voor Ajax heb ik totaal geen sympathie.”

Hopen op meesterzet

Een krappe overwinning, veel meer zit er voor United niet in het vat, vreest Snellen. ,,En als Ajax durft aan te vallen en de schroom van zich afgooit, heeft United echt een probleem.” De zwakte van de ploeg zit volgens Snellen in de verdediging. Ook de saaie manier van spelen onder United-coach José Mourinho baart hem zorgen. ,,Het voetbal is niet meer leuk. Als je in de Premier League ruim twintig punten achter Chelsea eindigt, dan gaat er iets niet goed. Wat het voetbal betreft, ben ik echt wel een beetje jaloers op Ajax.” Toch houdt hij hoop: ,,Van de dertien finales die Mourinho heeft gespeeld, heeft hij er 11 gewonnen. Het is een echte prijzenpakker. Hopelijk bedenkt hij een meesterzet om Ajax te verslaan.”