Nederlandse terreurverdachten aangehouden in Suriname

De politie hield meerdere personen aan op verschillende adressen in de hoofdstad Paramaribo. Onder de verdachten bevinden zich volgens het ministerie 'tenminste twee personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten'. Het is nog niet duidelijk om hoeveel verdachten het precies gaat. Justitie reageerde op een bericht dat lokale krant De West gisteren publiceerde. De krant meldde dat de Amerikaanse ambassadeur Edwin Nolan in Paramaribo het doelwit zou zijn van een aanslag uitgevoerd door IS-sympathisanten. Amerikaanse veiligheidsdiensten lichtten de Surinaamse autoriteiten in voordat ze hun vertegenwoordigers naar het land stuurden. Volgens Surinaamse autoriteiten was ambassade zelf geen beoogd doelwit van de verdachten.

IS in de Caraïben

De krant schreef eerder al over de plannen van IS om hun invloed uit te breiden naar het Caraïbisch gebied. Zo zou een Nederlandse islamitische geestelijke al Surinaamse jongeren hebben geronseld voor de strijd in Syrië.



Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de aanhoudingen en onderzoekt momenteel de zaak. Het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie was niet bereikbaar voor commentaar. De Surinaamse autoriteiten maken binnenkort meer bekend over de zaak.