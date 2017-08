Nederlandse speurhonden ingezet in zoektocht naar Joey Hoffmann

Pasgeboren giraffe Kayin nu al in Blijdorp te bewonderen

20:30 In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is donderdagochtend een giraffe geboren. Het hengstje heeft de naam Kayin gekregen. Moeder Kimberley en kind maken het goed. Wie dat wil kan nu op kraamvisite komen: moeder en jong zijn al te bewonderen.