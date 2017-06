Nederlandse Ruba Zai is gezicht van eerste moslimalijn Italiaans modehuis

Normaal gesproken schitteren wereldsterren als Justin Bieber, Scarlett Johansson of Gisele Bündchen in de reclamecampagnes van het vermaarde modehuis D&G. Nu straalt de Rotterdamse Ruba Zai voor het merk uit Milaan. Bizar, vindt ze. Ze omschrijft haar bliksemcarrière bij Dolce & Gabbana als een enorme eer.

Als het gezicht van de nieuwe ramadan-campagne showt ze op het instagramaccount van de Italianen voor veertien miljoen volgers kleurrijke gewaden en hoofddoeken. ,,Een voorproefje van de kersverse herfst- en wintercollectie voor moslima's. Het is de eerste keer dat Dolce & Gabbana samenwerkt met een hijabi. Daar ben ik enorm trots op'', aldus Zai die pas een paar jaar geleden begon als beauty- en modeblogger.

Haar account Hijab Hills telde aanvankelijk een handvol volgers en draaide vooral om hoofddoeken. Nu schrijft de Rotterdamse met Afghaanse ouders over mode voor moslima's in het algemeen: make-up, brillen, maxirokken, hakken als stelten en korte crop tops; alles komt aan bod. Na haar deelname aan de islamitische Miss World in Indonesië drie jaar geleden groeide haar aanhang tot een miljoen volgers.

Quote Ik kan nu iedereen tonen dat een moslima geen zielig meisje in een zwart, saai gewaad is. Ruba Zai

Nieuw gezicht

Eén van hen was de Italiaanse designer Stefano Gabbana. ,,Af en toe kreeg ik een like van hem. Ontzettend leuk. Een paar weken geleden vroeg hij mij of ik ervoor zou voelen om als nieuw gezicht de campagne voor moslima's te lanceren. Ik schrok me rot. Ik dacht: is dit wel echt? En: is er iemand aan het catfishen om bij mijn gegevens te komen? Al snel bleek dat ik werkelijk met Gabbana te maken had. Wat een eer.

Hij vertelde me dat Dolce & Gabbana staat voor verandering. Dat het label daarom een nieuwe, grote markt durft aan te boren: moslima's die hip willen zijn. Dat sprak me aan. Ik houd van mode, van vrouw zijn, wil er goed en stijlvol uitzien. Daar is niks mis mee. Daarnaast draag ik vanwege mijn religieuze overtuiging een hoofddoek. Niet omdat ik gedwongen of onderdrukt ben: ik ben de enige in mijn familie en ik koos er zelf voor. Door D&G heb ik nu de kans iedereen te tonen dat een moslima geen zielig meisje in een zwart saai gewaad is. Je kunt ook stoere combinaties kiezen, haute couture.''

Vrije hand