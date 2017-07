Nederlandse fabrikant rampattractie waarschuwde al voor metaalmoeheid

De Nederlandse fabrikant van de rampattractie 'Fire Ball' in Ohio waarschuwde in 2007 al voor scheurtjes in de constructie van de attracties. Dat blijkt uit een brandbrief die naar alle eigenaren van het model is gestuurd. Fabrikant KMG vroeg exploitanten een uitgebreide inspectie te doen en zo nodig stalen verstevigingsstukken op de constructie te lassen. Bij het ongeluk in Ohio kwam een 18-jarige man om het leven.

De in het Engels opgestelde brief van KMG werd op 8 augustus 2007 verzonden aan 'alle eigenaren' van de bewuste attracties en in de rechterhoek werd het woord 'spoed' afgedrukt. In de brief staat te lezen dat 'recent onderzoek' naar een van de Afterburners (de verkoopnaam van de attracties) heeft uitgewezen dat er metaalmoeheid kan ontstaan in de 'swing arm'. In de betreffende kermisattractie waar de brief over ging, waren al scheurtjes aan het ontstaan.

Volledig scherm Een plaatje uit de brief waar te zien is op welke plekken metaalmoeheid op kan treden © KMG De fabrikant stelde verder dat alle modellen moesten worden getest, zowel visueel als magnetisch. Als er scheuren zichtbaar waren, dan moest het metaal worden gerepareerd. Ook zouden er in dit geval extra verstevigingen moeten worden aangebracht.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van het fatale ongeluk in Ohio en of de eigenaar van de Amerikaanse rampattractie specifiek onderzoek heeft laten doen naar de genoemde metaalmoeheid of de geadviseerde verstevigingen heeft aangebracht. De rampattractie is volgens de Ohio Division of Amusement Ride Safety meerdere keren bekeken. Volgens inspecteur Michael Vartorella kwam de attractie door alle onderzoeken.

Exploitant

KMG levert wereldwijd kermisattracties. De Fire Ball op de Ohio State Fair wordt door KMG verkocht als de Afterburner. Het toestel heeft een slingerarm met daaraan ronddraaiend bakken vol mensen. Volgens eigenaar Albert Kroon van KMG kent ieder land strenge keuringen en is de Afterburner door meerdere keuringsinstanties beproefd.

Kroon liet eerder aan het AD weten dat er nooit een dergelijk groot ongeluk gebeurd is met een KMG-machine. De constructies hebben volgens hem ‘minimaal de dubbele sterkte’ dan nodig. KMG doet ook het onderhoud aan de attracties. ,,Maar dat is de verantwoordelijkheid van de exploitant. Bij de Afterburner in Ohio hebben we tot een paar jaar geleden ook het onderhoud gedaan.’’ Kroon weet niet wie het onderhoud heeft overgenomen en hoe dat is uitgevoerd. De Fireball is gebouwd in 1998. ,,Negentien jaar is een ruime leeftijd voor een attractie, maar er zijn oudere kermisattracties.’

Draaikrans

De fabrikant is inmiddels niet meer bereikbaar voor commentaar. Donderdag liet het bedrijf wel aan de pers weten dat 'een passagiersgondel los is gekomen van de ondersteunende 'sweep arm'. De Afterburner-modellen dienen volgens KMG dan ook stopgezet te worden en aan een inspectie te worden onderworpen. Dit geldt volgens de fabrikant niet voor de nieuwere modellen, vanaf versie 40.

In Nederland zijn twee kermisbedrijven met een Afterburner van KMG. Exploitant Corry Sipkema heeft een van beide attracties. Hij zegt desgevraagd op de hoogte te zijn van de problemen zoals die in de brief van KMG naar voren komen. ,,Het gaat hier volgens mij om het middelste draaipunt, de draaikrans. Aan die draaikrans zitten zes armpjes van 2,5 meter. Aan het einde van die armpjes, daar zitten de gondels. Het lijkt er op dat in Amerika de boel net boven de gondeltjes is afgescheurd. Dus niet op het middelste draaipunt.''

Sipkema ontkent niet dat problemen bij een specifiek onderdeel van een bepaalde attractie ook elders op kunnen duiken. ,,Als er op een plek metaalmoeheid op kan treden, dan kan dat elders ook opduiken, dat is duizend procent zeker. En een feit blijft inderdaad dat de fabrikant heeft gewaarschuwd.''

Verstevigingen

De kermisexploitant heeft zijn attractie pas na 2007 gekocht. De vorige eigenaar heeft de verstevigingen aangebracht, precies zoals in de brief staat. ,,Ik kan u verzekeren dat alle eigenaren van attracties in Nederland alles keurig netjes doen. Ik weet zeker dat mijn attractie niet afbreekt. Wij doen zelfs röntgenonderzoek bij onze attractie. Wij kijken alles na. Onze prioriteit is de veiligheid te waarborgen. Daar doen wij alles aan.''