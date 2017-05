Nederlandse F-16's bewaken luchtruim Benelux

Aangerand tijdens schoolreisje: ‘Ik kwam maar niet los'

9:27 Eén van de twaalf meisjes van het Rythovius College in het Brabantse Eersel die op grove wijze werden aangerand op schoolreis in België, heeft in een whatsappbericht verklaard hoe ze werden ingesloten en belaagd. ,,Eentje pakte me bij mijn nek en een ander bij mijn heup en kont. Vervolgens gingen ze overal aanzitten. Ik werd in mijn nek gekust en kwam maar niet los.'