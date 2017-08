Nederlandse en Deense fans samen naar finale

Volgens een eerste schatting van de organisatie hebben zo'n 10.000 mensen meegelopen. Dat zijn er aanzienlijk meer dan donderdag voor het duel in de halve finales tegen Engeland. Toen waren er zo'n 5500 mensen die gezamenlijk naar het stadion gingen. De sfeer is zondagmiddag zeer feestelijk en gemoedelijk, aldus de organisatie.

Naast het volgen van de wedstrijd in het stadion, is de wedstrijd in Enschede in de fanzone ook te zien op grote schermen. Daar is het ook druk. Er zijn ook behoorlijk wat Deense fans. Zo'n 1500 Denen zijn zondag met bussen naar Nederland gekomen.