Nederlandse bedrijven bouwen mee aan 'foute brug' naar de Krim

Stokstaartjes laten zich voor het eerst zien in Ouwehand

15:16 Een stokstaartjesvierling in Ouwehands Dierenpark heeft zich deze week voor het eerst laten filmen. De diertjes werden ongeveer twee weken geleden in de dierentuin in Rhenen geboren. Omdat de beestjes het levenslicht zien in een nest onder de grond, weten de verzorgers niet precies wanneer de verjaardag van de vierling is. De stokstaartjes leven in een verblijf met de gorilla's. Dat gaat prima samen, omdat de kleine diertjes natuurlijke ongediertebestrijders zijn.