Nederlanders vrezen zwaarste orkaan in 22 jaar: 'Dit moeten we samen doorstaan'

Hudson's Bay geopend: 'Wat ik hier ga kopen? Nou alles!

14:23 In Amsterdam is vandaag het warenhuis Hudson's Bay geopend. Het pand is gevestigd in een groot gebouw op het Rokin. Later deze week gaan ook vestigingen in Den Haag en Rotterdam open. De Canadese warenhuisketen hoopt het gat te vullen dat het failliete V&D in de Nederlandse winkelstraten heeft achtergelaten. Shopaholic Annemart van Rhee vergeleek het kersverse filiaal met dat van De Bijenkorf. Lees hier haar conclusie.