Nederlanders maken massaal gebruik van check inloggegevens

Eva (24) schreef een open brief aan Van der Staaij: Papa zou trots zijn geweest

12:06 Eva de Bruin maakte de afgelopen dagen veel los met haar open brief aan Kees van der Staaij. Ze schreef deze brief naar aanleiding van het opiniestuk dat Van der Staaij over euthansie had geschreven in de The Wall Street Journal. De 24-jarige Nijmeegse voelt zich gesteund door de vele positieve reacties van voor- én tegenstanders van euthanasie. ,,Ik heb niets van hem (Van der Staaij red.) gehoord, dus ik weet niet of hij de brief heeft gelezen.’’