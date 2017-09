Nederlanders geven liever geen eerste hulp

Het Rode Kruis liet onderzoeken in hoeverre Nederlanders zonder EHBO-diploma bereid zijn om hulp te verlenen. De cijfers stemden niet vrolijk: maar liefst 40 procent zegt niet in actie te zullen komen als ze zien dat mensen zich verslikken, een brandwond hebben, een heftige bloeding hebben, of bewusteloos op straat liggen. Bij vergiftiging is dat cijfer nog dramatischer; twee derde van de Nederlanders zegt in zo’n geval niets te zullen doen.



Zeven jaar geleden deed het Rode Kruis precies hetzelfde onderzoek en toen was de bereidheid om mensen te helpen nog een stuk hoger. ,,We weten niet precies hoe de daling is te verklaren'',’ zegt woordvoerster Belinda van der Gaag. ,,Maar we weten wel dat de drempel om te helpen hoger is als mensen niet weten wat ze moeten doen.’’