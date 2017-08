Nederlander vestigt wereldrecord met-één-hand-klappen

videoHidde 'Abhinabha' Tangerman (39) uit Amsterdam mag zich sinds eind vorige week wereldrecordhouder met-één-hand-klappen noemen. Hij wist zijn vingers in één minuut maar liefst 427 keer in de palm van zijn hand te laten klepperen. Daarmee haalt de meditatietrainer, journalist en tekstschrijver het Guinness Book of Records.

De Amsterdammer was na het minuutje he-le-maal kapot en had geen idee of hij het wereldrecord had verbroken. Dat stond op naam van een Amerikaanse jongen (14) uit de staat Washington. Die klapte in 2014 maar liefst 403 keer met één hand.

,,Ik wist niet hoe vaak ik had geklapt. Door de snelheid kun je niet meetellen en ik had last van een lamme schouder. Je ziet me in het filmpje na verloop van tijd ook opzij kijken naar de digitale klok. Ik vroeg me af of de minuut nog niet om was. Dat was twee seconden later het geval. Mijn gevoel zei me dat ik het wereldrecord had verbroken", zegt Tangerman in een telefoongesprek met deze krant.

Grenzen verleggen

De opluchting en blijdschap na afloop, toen bleek dat hij het wereldrecord met 24 handklappen had verbroken, waren voor hem de grootste beloning. Twee personen inspireerden hem om mee te doen. Een van hen is net als hij betrokken bij meditiatiecentrum Sri Chinmoy Centrum Nederland.

,,Die man is wereldrecordhouder in het hebben van de meeste wereldrecords. Ik zag hem steeds weer een nieuw record vestigen en dacht: wanneer onderneem ik zelf eens een poging om het Guinness Book of Records te halen."

De tweede en grootste inspirator was Tangermans spirituele leraar. ,,Hij leerde me begin jaren 80 hoe je jezelf kunt overstijgen - grenzen verleggen maakt gelukkig. Hij organiseerde ook jarenlang de Impossibility Challenge, een jaarlijks kampioenschap voor gekke disciplines. Tijdens de editie van vorig jaar in Berlijn, waar ik als medeorganisator bij betrokken was, begon ik na te denken over een eigen recordpoging."

Volledig scherm De Amsterdammer was na afloop helemaal kapot en had een lamme schouder. © Privéfoto

Kunstje

Tangerman wist dat hij vrij aardig met één hand kon klappen, een grappig trucje dat hij wel eens liet zien op verjaardagen en feestjes met vrienden. ,,Ik besloot eens te googelen op het trefwoord en ontdekte dat het wereldrecord op 403 keer klappen stond. Vanuit de gedachte 'dat kan ik beter' begon ik te trainen. Het was flink afzien. In het begin had ik na twintig seconden al een lamme schouder. Na een paar maanden zat ik boven het wereldrecord en had ik goede hoop dat ik een nieuw record zou gaan vestigen."

Het wereldrecord met-één-hand-klappen staat nu weliswaar op zijn naam maar daarmee staat Tangerman nog niet in het Guinness Book of Records. ,,Een record breken is één ding, de vermelding een tweede. Je moet allemaal bewijsmateriaal verzamelen. Zo moet je een video uploaden en verklaringen van getuigen opsturen. Op basis daarvan kun je een certificaat aanvragen. Ik heb het mijne inmiddels besteld. Zodra de oorkonde binnen is, krijgt ze een mooi plekje aan de muur."

Achteruit rennen

Het wereldrecord smaakt naar meer, zegt Tangerman. Hij heeft al een nieuwe uitdaging gevonden: het snelst achteruit hardlopen op de Engelse mijl (1,6 kilometer). ,,Dat wereldrecord staat nu op 5 minuut 54. Ik wil het in november volgend jaar verbreken tijdens de Impossibility Challenge in Praag."