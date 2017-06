Nederlander ontkent hulp aan Vietnamese 'martelpedo'

Live tweets Tien uitgereisde Nederlandse jihadisten 'voor de rechter'

9:49 Het openbaar ministerie gaat vandaag verder met de rechtszaak tegen 10 Nederlandse jihadisten die allen nog in Syrië of Irak zijn. Het is voor het eerst dat zo’n grote groep Syriëgangers in één keer wordt vervolgd. Verslaggever Cyril Rosman is aanwezig bij de zaak en doet via Twitter verslag.