Nederland is filevrij en de treinen zijn leeg

Geniet er nog maar even van, want de honderdduizenden auto’s die nu in Frankrijk en Duitsland rijden keren over een paar weken terug om hier weer file te rijden. Maandag 21 augustus is de regio midden weer aan de slag, het zuiden volgt een week later en maandag 4 september gaat heel het land weer aan het werk. In de regio midden is het maandag alweer gedaan met de grootste rust. Dan eindigt de bouwvak – traditioneel nog steeds de periode waarin de meeste bedrijven gesloten zijn.



In de treinen zitten zelfs op de drukste lijnen waar normaal gesproken gevochten wordt om een zitplaats maar handjesvol mensen in de coupés. ,,Ja, iedereen kan op ieder tijdstip zitten in de trein. Je kunt wel zeggen dat er eigenlijk géén spits is’’, zegt Erik Kroeze van de NS. ,,Of het moet bij extra drukke evenementen zijn, zoals afgelopen zaterdag de Gay Pride. Dan is het wel eventjes druk. Nu is het in de spits even rustig als normaal gesproken buiten de spits.’’ En die weldadige rust scheelt eigenlijk niet eens heel veel reizigers. Buiten de zomervakantie reizen 1,2 miljoen mensen met de trein en dat zijn er in augustus 960.000 per dag. 20 procent minder.