'Nederland heeft een Nationale Veiligheidsraad nodig'

,,Wat men nu doet, is het repareren van de tekorten die zijn ontstaan toen er in 2011 zoveel werd gesneden in de defensie-uitgaven", stelt WRR-lid en oud-CDA-minister Ernst Hirsch Ballin. Bovendien ontbreekt iedere visie over hoe extra geld zou moeten worden ingezet. ,,Maak geen bestedingsplan bij het geld, maar leg het geld bij de visie." Hennis trok zich die kritiek aan. ,,We hebben veel te lang een verhaal gezocht bij de beschikbare middelen, terwijl de vraag was: zijn we voorbereid op de uitdagingen die voor ons liggen.”