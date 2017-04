NEC na oorwassing van Ajax op nacompetitieplek

De ploeg van trainer Peter Hyballa heeft net als Excelsior en Sparta 28 punten, maar een slechter doelsaldo dan de Rotterdamse clubs. Na de negende (!) nederlaag in de laatste tien wedstrijden is de voorsprong op de directe degradatieplaats van Go Ahead Eagles vijf punten.



Miljoenenaankoop

Wojciech Golla hielp Ajax in het zadel. De verdediger, teruggekeerd van een schorsing, gleed na 217 seconden een voorzet van David Neres in eigen doel. De Braziliaanse miljoenenaankoop stond vier minuten na de openingstreffer zelf aan het einde van een Amsterdamse aanval. Hij rondde een steekpass van Amin Younes knap af.



Na de 0-2 nam Ajax - met het oog op de heenwedstrijd in de Europa League tegen Schalke 04 van donderdag - duidelijk gas terug. In die fase was NEC dreigend in de counter, met onder meer twee afstandsschoten van Mohamed Rayhi. Aan de andere kant trof Bertrand Traoré wel doel. De Burkinees, oud-speler van Vitesse, draaide weg bij Golla en schoof de bal simpel voorbij NEC-doelman Joris Delle.



Lob

De Franse keeper werd net na rust ook gepasseerd door Davy Klaassen, maar dat doelpunt telde niet, omdat de bal over de achterlijn zou zijn geweest. Daarna bracht de bedrijvige Ferdi Kadioglu, in de rust in het veld gekomen voor Frank Sturing, het Nijmeegse publiek in vervoering. Het tienertalent maakte, voordat Traoré voor zijn tweede en Ajax vierde tekende, met een fijne lob de 1-3.



Het slotakkoord was voor Hakim Ziyech, die ruim tien minuten voor tijd de NEC-verdedigers omspeelde en de bal langs Delle punterde: 1-5.



NEC - Ajax 1-5 (0-3)

4. Golla (eigen doelpunt) 0-1, 8. Neres 0-2, 32. Traoré 0-3, 55. Kadioglu 0-4, 60. Traoré 1-4, 78. Ziyech 1-5.



Scheidsrechter: Nijhuis.

Toeschouwers: 12.500.

Gele kaart: Van de Beek (Ajax).

NEC: Delle; Heinloth, Sturing (46. Kadioglu), Golla, Dumic, Burnet; Bikel, Rayhi, Breinburg (70. Van Haacke); Grot (83. Fomitschow), Awoniyi.



Ajax: Onana; Veltman, Sanchez, De Ligt (46. Riedewald), Viergever; Klaassen, Schöne (46. Van de Beek), Ziyech; Neres, Traoré (79. Cassiera), Younes.