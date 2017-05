NEC dicht bij finale play-offs na zege in Emmen

Als NEC stand houdt in eigen stadion dan treft het op 25 en 28 mei in de eindstrijd FC Volendam of NAC. Die ploegen hielden elkaar in het eerste duel van het tweeluik in evenwicht: 2-2.



Achtervolging

NEC liep in Emmen al snel achter de feiten aan. Door een schuiver van Alexander Bannink was de stand na vier minuten al 1-0. De middenvelder van Emmen tekende op aangeven van Isa Kallon, die de Duitse NEC-rechtsback Michael Heinloth het bos instuurde, voor de 1-0. NEC had daarna wel een veldoverwicht, maar creëerde het eerste halfuur nauwelijks doelgevaar.



Mogelijkheden

Een grote kans kwam er wel voor Emmen, dat gesteund door de vroege voorsprong gokte op de counter. Spits Cas Peters kopte in de 20ste minuut net naast het doel van Joris Delle. Het laatste kwartier van de eerste helft kwam NEC ook tot mogelijkheden. Zo schoot Arnaut Groeneveld in de korte hoek op Dennis Telgenkamp, kopte Jay-Roy Grot de daaropvolgende hoekschop bijna binnen en kwam Ali Messaoud een teenlengte tekort om een voorzet van Messaoud binnen te glijden.



Wederopstanding

NEC trok na rust de goede lijn door. De eredivisionist zette Emmen vroeg onder druk en speelde bovendien prima positiespel. Daaruit kwam een kans van Kévin Mayi voort. Hij mikte net naast uit een corner. In de 54ste minuut viel de terechte gelijkmaker alsnog. Aanvoerder Gregor Breinburg schoot via Emmen-doelman Dennis Telgenkamp en de paal raak. Een kwartier later stond NEC zelfs op voorsprong. Met een geplaatste poging verraste hij Telgenkamp: 1-2.



Slotoffensief

Emmen kroop daarna iets meer uit zijn schulp, met onder meer oud-Ajacied en voormalig PSV'er Género Zeefuik als pinchhitter in de ploeg. Veel leverde het slotoffensief van de nummer negen uit de eerste divisie niet op. NEC had de wedstrijd onder controle en breidde de voorsprong zelfs uit. Invaller Taiwo Awoniyi draaide zich knap vrij aan de rand van het strafschopgebied en krulde de bal knap binnen: 1-3.



FC Emmen - NEC 1-3 (1-0)



4. Bannink 1-0, 54. Breinburg 1-1, 68. Grot 1-2, 88. Awoniyi 1-3.

Scheidsrechter: Lindhout.

Toeschouwers: 4.969.

Geel: Türk (FC Emmen), Golla (NEC).

FC Emmen: Telgenkamp; Klok, Lima, Siekman, Loen; Türk (78. Bos), Bannink, Olijve (84. Zeefuik); Aslan, Peters, Kallon (78. Huisman).

NEC: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; Von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi (60. Awoniyi), Groeneveld (87. Rayhi).