NAVO-missie ontkent dode Amerikaanse militairen in Afghanistan

Op een legerbasis in het noorden van Afghanistan zouden vandaag vier Amerikaanse militairen zijn doodgeschoten. Volgens een woordvoerder van het Afghaanse leger is de dader een Afghaanse militair. De dood van de vier is nog niet door de Amerikaanse strijdkrachten bevestigd en wordt ontkend door de NAVO.

De dader zou het vuur hebben geopend in Camp Shaheen bij de stad Mazar-i-Sharif. ,,Een Afghaanse militair schoot in de basis vier Amerikaanse manschappen dood'', zei de woordvoerder. ,,We doen onderzoek.''

De door de NAVO geleide missie Resolute Support (RS) ontkent dat Amerikaanse of andere NAVO-militairen zijn gedood in Camp Shaheen bij de stad Mazar-i-Sharif. ,,Amerikaanse soldaten zijn gewond geraakt. Eén Afghaanse militair is gedood en een andere raakte gewond bij het incident'', meldt RS in een verklaring.

Het is nog onduidelijk of de gedode militair de schutter is. Volgens de Afghaanse nieuwszender TOLO opende een Afghaanse soldaat het vuur op vier buitenlandse trainers. De aanvaller zou daarna zijn doodgeschoten door zijn collega's.

Het Amerikaanse leger heeft alleen late weten dat het ,,op de hoogte is van een incident'' in de basis, waar eerder dit jaar een bloedbad werd aangericht. Tien gewapende Talibanstrijders drongen toen de basis binnen door zich te verkleden als Afghaanse militairen. Ze zouden met een legerauto de verschillende checkpoints zijn gepasseerd.