Natuurbrandgevaar: code rood in deel van Noord-Brabant

Door de aanhoudende hitte is in een deel van Noord-Brabant code rood afgegeven. Dit betekent dat er plaatselijk een zeer grote kans is op natuurbranden.

Bij code rood kan de weersituatie voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het 'maatschappij ontwrichtend' kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur afgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.



Door het hoge verbruik van water waarschuwt Brabant Water dat bruin water uit de kraan kan komen. ,,We zoeken massaal verkoeling, drinken extra, vullen zwembadjes en sproeien onze tuinen”, merkt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf op. ,,We verwachten deze week vooral extra pieken in de waterafzet in de avonduren.”



De start van de zomer gaat gepaard met aanhoudende hitte. Morgen verwacht Weerplaza de warmste dag met maxima in het zuidoosten en uiterste oosten van 33 tot 36 graden. Vandaag wordt het in het zuiden zo'n 32 graden, net als de afgelopen twee dagen. Met deze waarden is vanaf vandaag in delen van Zuid-Nederland sprake van een regionale hittegolf.



De zomer is vandaag officieel van start gegaan. Vanochtend om 6.24 uur stond de zon loodrecht boven de Kreeftskeerkring en staat vandaag het hoogst aan de hemel. Er waait een zwakke oostelijke wind. Ook in de avonduren blijft het warm.

Tropennacht

In de nacht naar donderdag blijft het heel warm, aldus Weerplaza. In het zuiden komt het kwik niet onder de 20 graden en spreken we van een tropische nacht. In het noorden zijn er meer wolken en valt mogelijk een lichte bui.



Morgen overdag wordt het vooral in het zuidoosten en uiterste oosten zeer heet. Rond een uur of 10 is het daar al 30 graden en in de uren daarna stijgt het kwik naar 33 tot 36 graden. Daarbij schijnt de zon en zijn er hooguit enkele sluierwolken. In de middag kan er door de warmte een onweersbui ontstaan, mogelijk met windstoten. Deze buien lijken zeer bepekt te blijven.



Aan het begin van de avond is het 20 graden aan zee en nog iets boven de 25 graden in Limburg en het oosten. In de namiddag of avond trekken er vanuit het westen buien het land binnen. Daarbij zijn windstoten mogelijk tot 75 km/uur.

Weekend koeler