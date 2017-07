Nagellakheld Tijn (6) overleden

3FM

Op de website van 3FM schrijft de radiozender: 'Tijdens 3FM Serious Request in Breda hebben we Tijn mogen leren kennen als een lief en speels mannetje met een bijzonder warm hart. Hij meldde zich, samen met zijn vader, bij de brievenbus van het Glazen Huis met een bijzonder groot gebaar. Met zijn ongekende en vertederende enthousiasme, onschuld en onzelfzuchtheid inspireerde hij miljoenen mensen om in actie te komen en samen een verschil te maken. Hij zette Nederland in beweging en bracht letterlijk het hele land bij elkaar. Met zijn nagellak-actie gaf hij duizenden kinderen een toekomst, terwijl zijn eigen toekomst zo onzeker was.Tijn is een voorbeeld voor ons allemaal. Zijn verhaal heeft ons als zender diep in het hart geraakt - toen, vandaag, voor altijd. Ongeloof, boosheid, verdriet: er is zoveel wat we op dit moment voelen, maar we zijn even stil. Lieve Tijn, rust zacht.'