Nader onderzoek zaak 'racende' vader en zoon

Man vlucht na uit de hand gelopen verkeersruzie

14:13 Een verkeersruzie op de Hollandbaan in Woerden liep gisteravond uit de hand. Na een aanrijding tussen twee auto's werd één van de betrokkenen boos. De politie kwam na de aanrijding ter plaatse om het verkeer te regelen. Op het moment dat de agenten de man wilden aanhouden, stapt hij in de auto van bekenden die op dat moment langsrijdt. De man is nog niet gevonden. Lees hier het hele verhaal.