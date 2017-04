Nacompetitie dreigt voor dramatisch NEC

NIJMEGEN - NEC stevent af op de nacompetitie. De Nijmeegse formatie verloor in de kelderkraker tegen Excelsior van vanavond (0-1) de Kralingse concurrent uit het zicht en heeft met Roda JC nog maar één mededegradatiekandidaat boven de streep binnen handbereik.



De Limburgers staan vijftiende in de eredivisie, met twee punten meer en een duel minder. Tussen Roda en de Gelderse nummer zeventien van de ranglijst staat Sparta (28 punten, 31 duels). NEC speelt nog thuis tegen AZ (zondag 7 mei) en uit bij Heerenveen (14 mei).



Hyballa

Of Peter Hyballa dan nog op de bank zit als trainer van de Nijmegenaren is de vraag. Hij heeft zijn ploeg na de winter allesbehalve op de rit staan. De nederlaag tegen Excelsior was al de twaalfde (!) in de laatste dertien duels. NEC pakte in de tweede seizoenshelft maar drie punten (3-1 zege op Heracles).



Ook de wekelijkse wisselingen van de Duitse coach halen niets uit. NEC, dat dit keer weer met vijf verdedigers begon, haalde een dramatisch niveau tegen Excelsior. De thuisploeg creëerde geen enkele uitgespeelde kans.

Julian von Haacke probeerde het tweemaal met een afstandsschot.



Pas toen tienertalent Ferdi Kadioglu na een klein uur erin kwam, was NEC enigszins dreigend. De timing van de wissel van Kadioglu (en Kévin Mayi) kon niet slechter. Zij kwamen enkele seconden na de openingstreffer van Excelsior in het veld. Mike van Duinen had de gasten in de 58ste minuut op voorsprong gezet met een harde kopbal. Zo'n grote kopkans liet verdediger Henrico Drost in de eerste helft trouwens liggen. Zijn inzet uit een hoekschop van aanvoerder Ryan Koolwijk ging net naast.



Slotoffensief

NEC probeerde er nog wel een slotoffensief uit te persen, maar eigenlijk was daar op een poging van Michael Heinloth uit de tweede lijn na geen sprake van. De NEC-fans, die tijdens de wedstrijd als twaalfde man achter hun ploeg stonden, 'beloonden' het team met een striemend fluitconcert en de leus 'Schaam je kapot'.



NEC - Excelsior 0-1 (0-0) 58. Van Duinen 0-1.

Scheidsrechter: Kuipers.

Toeschouwers: 12.300.

Geel: Bikel, Golla, Von Haacke (NEC), De Wijs (Excelsior).

NEC: Delle; Heinloth, Buwalda (76. Larsson), Dumic, Golla, Fomitschow; Bikel, Messaoud, Von Haacke; Grot (59. Kadioglu), Groeneveld (59. Mayi).

Excelsior: Hahn; Karami, Drost, De Wijs, Massop; Fortes, Fredy, Koolwijk; Elbers (90. Ondaan), Van Duinen (84. Hadouir), Hasselbaink (77. Bruins).