Nabestaanden van slachtoffers MH17 eisen videobeelden Schiphol

De beelden zijn gemaakt door bewakingscamera's op Schiphol en volgens RTL Nieuws in het bezit van het Openbaar Ministerie. Het OM weigert de beelden met de nabestaanden te delen, aldus RTL Nieuws zaterdag. Op de beelden zijn de passagiers en bemanningsleden van MH17 te zien terwijl zij inchecken voor hun vlucht. Het gaat om materiaal gemaakt door 34 beveiligingscamera's in de vertrekhal en lounge van Schiphol, opgenomen op 17 juli 2014 tussen 04.00 en 14.00 uur, zo blijkt uit documenten in het bezit van RTL Nieuws.

34 camera's

Het OM beschikt over de beelden. Het OM liet de nabestaanden al in 2015 per brief weten weten: ,,Het is onbegonnen werk om de opnamen van 34 camera's, elk met een duur van verschillende uren, te bekijken en van elke vastgelegde reiziger na te gaan of dit een slachtoffer is van de crash van vlucht MH17.''



Het OM stelt verder dat de kwaliteit van de beelden mogelijk niet goed genoeg is om individuele slachtoffers te herkennen. Minister Stef Blok (Justitie) heeft de nabestaanden inmiddels toegezegd dat hij met het Openbaar Ministerie gaat overleggen of de nabestaanden de beelden kunnen zien, aldus RTL Nieuws.